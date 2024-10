Nepagenten gearresteerd

De politie twee ‘nep-agenten’ aangehouden die worden verdacht van oplichting. Beide mannen deden zich in o.a. Belt-Schutsloot (gemeente Meppel) voor als politieagent en slaagden erin om sieraden te ontfutselen bij een bewoonster. Dankzij een alerte buurtbewoner die het kenteken noteerde, zijn de mannen later die nacht getraceerd en gearresteerd. De politie doet nu onderzoek naar waar ze mogelijk ook hun slag sloegen.

Rond middernacht wisten de mannen het slachtoffer te bewegen om sieraden mee te geven; deze zouden ze veiligstellen, omdat er dieven in de buurt waren gesignaleerd. Nadat de collega’s zonder uniform vertrokken waren, vertrouwde de vrouw het niet en belde de politie. Een alerte buurman had het kenteken genoteerd en korte tijd later werd die bewuste auto is door de politie in Amsterdam stopgezet. De 2 inzittenden hadden hetzelfde signalement en zijn aangehouden. Zij zijn inmiddels weer heengezonden, maar blijven verdachten in het onderzoek. Het gaat om een man van 21 jaar uit Egmond aan Zee en een man van 31 jaar uit Tegelen.

Wees alert

Dader 1 belde op het vaste telefoonnummer en deed zich voor als politieman van een plaatselijk politieteam. Hij gaf de opdracht direct de mobiele telefoon uit te zetten; waarschijnlijk zodat de bewoner tussentijds niemand om raad kon bellen. De dader noemde namen van enkele familieleden om vertrouwen te wekken. Met hen zou overlegd zijn om de sieraden op te halen.

Dader 2 kwam tijdens het telefoongesprek aan de deur; hij stelde zich ook voor als politieman en kwam de sieraden ophalen. Deze man noemde wat codes, die dader 1 ook verteld had.