Veel mis met speenkoorden, bijna 65% voldeed niet

Bestuurlijke boete

Een speenkoord wordt vastgemaakt aan een fopspeen en zorgt ervoor dat een kind zijn speen niet verliest. Van de 20 onderzochte speenkoorden voldeden 13 niet aan de eisen. 'De NVWA heeft voor de speenkoorden die niet aan de eisen voldeden een bestuurlijke boete opgelegd. De onveilige speenkoorden zijn teruggeroepen door de fabrikant en de verkoop van deze speenkoorden is gestopt. De speenkoorden mogen weer worden verkocht zodra ze aan de veiligheidseisen voldoen', aldus de NVWA.

Verstikking

Speenkoorden moeten veilig zijn. Speenkoorden kunnen te lang zijn of er kunnen kleine onderdelen loskomen wat tot verstikking kan leiden. Makers van speenkoorden moeten zich aan de wettelijke eisen houden, zoals het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Ook zijn er normen voor speenkoorden. Dat zijn afspraken tussen onder andere bedrijven, consumentenorganisaties en overheden over veiligheidseisen en testmethoden.

Inspectieresultaten

Het onderzoek betrof een risicogerichte en kennis gedreven monsterafname. De NVWA heeft in het eigen laboratorium 20 verschillende speenkoorden getest. Daarbij is onder andere gekeken naar de lengte van de koorden, of het speenkoord tegen vallen en stoten kan en of er ventilatieopeningen in de clip van het speenkoord zitten. Bij 13 van de 20 speenkoorden kwamen afwijkingen naar voren.

Afwijkingen

Sommige speenkoorden vertoonden meerdere afwijkingen. Er waren 5 speenkoorden die te lang waren, bij 8 speenkoorden kwamen kleine onderdelen los en bij 2 speenkoorden ontbrak een ventilatieopening in de clip van het speenkoord. Bij 5 speenkoorden ontbrak de contactinformatie van de producent en bij 7 speenkoorden kwamen geen afwijkingen naar voren. Meer details zijn te vinden op de pagina Inspectieresultaten speenkoorden 2024.

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderzoek was een enquête in 2023 onder ouders en verzorgers. Uit deze enquête bleek dat sommige speenkoorden gebreken vertoonden. Zo kregen verschillende jonge kinderen een klein onderdeel in hun mond, met het risico op verstikking. Het onderzoek in 2024 richtte zich op de producenten en handelaren van deze onveilige speenkoorden.