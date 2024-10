Politie houdt derde minderjarige verdachte aan voor betrokkenheid bij steekincident

Momenteel zitten twee minderjarige verdachten vast voor dit incident. Eén van hen is afgelopen vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank en zit twee weken langer vast. Een eerder aangehouden (minderjarige) verdachte uit Deventer is inmiddels heengezonden en zit dus niet meer in voorlopige hechtenis. Onderzoek wijst uit dat hij niet betrokken lijkt te zijn geweest bij het incident. Het onderzoek is nog in volle gang en het team dat dit misdrijf onderzoekt, sluit meerdere aanhoudingen niet uit.