Bestuurder motorscooter zwaargewond na aanrijding met politieauto

In de vroege ochtend van woensdag 2 oktober 2024 rond 04.00 uur vindt een aanrijding plaats tussen een politieauto en een motorscooter op de Troelstralaan in Amsterdam. Een 17-jarige man uit Amstelveen - de bestuurder van de motorscooter - raakt daarbij ernstig gewond en wordt naar het ziekenhuis vervoerd. Eén van beide politieagenten loopt lichte verwondingen op. In samenwerking met het team verkeersongevallenanalyse van een andere politie-eenheid doet de Rijksrecherche onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De Rijksrecherche is op zoek naar getuigen en beelden. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Mensen kunnen zich melden via 088-6995215 van 09.00 – 17.00 uur