Gehoorschade na harde explosie na vuurwerkshow kermis Weert

Woensdag 2 oktober werd de kermis in Weert afgesloten met een vuurwerkshow. 'Kort na deze vuurwerkshow ontplofte een stuk vuurwerk in de buurt van het aanwezige publiek. Dit had niets te maken met de vuurwerkshow', zo meldt de politie donderdag.