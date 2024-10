DHL en PostNL passen duurzaamheidsclaims aan na actie ACM

Onderzoek naar duurzaamheidsclaims

De ACM is vorig jaar gestart met het onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de sector vervoer. In deze sector worden veel groene claims gedaan terwijl deze sector nog altijd vervuilend is, met een grote impact op klimaat. In Europees verband worden 20 luchtvaartmaatschappijen aangesproken op greenwashing. De ACM heeft de afgelopen tijd zelf onderzoek gedaan naar pakketbezorgdiensten omdat consumenten veel pakketjes versturen en ontvangen.

Busjes

De ACM startte onderzoeken naar de duurzaamheidsclaims van de drie grootste pakketbezorgers DPD, DHL en PostNL. DPD had intussen al claims verwijderd of aangepast. Nadat de ACM DHL en PostNL had gesproken over hun duurzaamheidsclaims hebben zij toegezegd claims te verwijderen of aan te passen. Zo heeft PostNL de claim: “Je pakket wordt duurzaam bezorgd” aangepast naar “Het laatste stuk tot aan je voordeur rijden we steeds vaker elektrisch of op biobrandstof “. Een groot deel van de claims is inmiddels aangepast of verwijderd. Uiterlijk medio 2025 zijn alle betreffende groene claims verwijderd, waaronder die op de busjes waarmee pakketten worden bezorgd.

Pakketbezorging

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten kopen steeds vaker online. Daarmee neemt het bezorgen en versturen van pakketten ook enorm toe. Consumenten zien vooral de laatste kilometers van de verzending, maar pakketbezorging heeft een veel grotere impact op het milieu dan die laatste kilometers. Gelukkig zijn deze bedrijven zich daarvan bewust en passen zij hun claims daarop nu aan. Alleen specifieke claims die gebaseerd zijn op echte duurzaamheidsinspanningen helpen consumenten om een goede keuze te maken.”