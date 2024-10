2e Kamerlid zette bewerkte foto ministers met nazivlag op Twitter

Vlag

De verdachte vond het bewerkte plaatje op internet en zette het op 24 september 2022 op Twitter, naast de originele foto waarop de ministers een vlag met 'Sustainable Development Goals' hijsen. Hij schreef erbij: "De façade en de werkelijkheid: #SDGs".

'Niet persoonlijk'

Volgens verdachte wilde hij alleen de boodschap aan de kaak stellen en maakte hij het niet persoonlijk. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders. "Als men een vlag hijst, schaart men zich in de regel achter de boodschap van de vlag," legde de officier van justitie uit. "Dus door de ministers zogenaamd een nazivlag te laten hijsen, worden zij onmiskenbaar aangemerkt als nazi's of sympathisanten van het nazisme, en worden de ministers rechtstreeks geassocieerd met dood en verderf, het nationaalsocialistische gedachtegoed en dit vreselijke regime."

Nuance

De officier voegde nog toe dat het overgrote deel van de mensen die op Twitter het bericht zien, niet de nuance van de verdachte zullen hebben opgemerkt. Verder was het bericht volgens het Openbaar Ministerie te grievend om onder de vrijheid van meningsuiting te vallen.

Geldboete

Beide ministers deden aangifte van belediging. Het Openbaar Ministerie heeft die aangiftes beoordeeld en vond dat inderdaad sprake was van belediging. Daarop is in april 2023 een strafbeschikking van 450 euro opgelegd aan verdachte. Verdachte heeft verzet aangetekend, daarom moest de zaak voor de rechter komen. Dat zou aanvankelijk een enkelvoudige politierechter zijn, maar die verwees de zaak afgelopen december door naar de meervoudige kamer.

Uitspraak

Het Openbaar Ministerie eiste bij de rechtbank opnieuw een geldboete van 450 euro. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.