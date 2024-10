Mogelijk ook foto's buitgemaakt bij hack politie

Foto's en afbeeldingen

'Uit nieuwe informatie blijkt dat het vermoedelijk ook gaat om foto’s of afbeeldingen, die in het visitekaartje worden gebruikt. Hoewel dat niet 100 procent zeker is, en dat slechts bij een deel van de collega’s het geval zou zijn', zo heeft korpschef Janny Knol de collega’s daar toch alvast over geïnformeerd.

Gevolgen hack verder onderzocht

Collega’s blijven op de hoogte via liveblogs, nieuwsbrieven, mail en via hun leidinggevende. Ook is er een handelingskader met maatregelen – wat te doen of laten – voor collega’s en leidinggevenden. Daarnaast blijven verschillende specialisten onderzoeken wat de gevolgen van de hack zijn en of er extra maatregelen nodig zijn.