Vrachtschip ramt spoorbrug in Alphen aan den Rijn, treinverkeer gestremd

Vrijdagochtend is een vrachtschip met grind tegen de spoorbrug bij Alphen aan den Rijn gevaren. 'Hierdoor werd het treinverkeer tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven gestremd', zo meldt ProRail vrijdag.

Vrachtschip vast onder de spoorbrug

Het vrachtschip voer even na 07.00 uur tegen de spoorbrug aan en raakte daardoor bekneld. Vervolgens heeft ProRail met verschillende partijen gekeken hoe het schip onder de brug vandaan kon worden gehaald.

Snijbrander

Er moest een snijbrander aan te pas komen om het vrachtschip los te kunnen krijgen van de spoorbrug waarna deze weer kon worden teruggedraaid. Rond 15.15 uur werd het treinverkeer weer opgestart. ProRail adviseert reizigers om voor vertrek eerst een reisplanner te raadplegen. 'Het duurt even voordat de treinen weer rijden als normaal. De spoorbrug is dicht en vergrendeld. Daardoor is de scheepvaart tijdelijk gestremd', aldus ProRail.