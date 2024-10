Forse schade door aanrijding in Gieten

Op de kruising Gasselterweg met de Grote Kamp in Gieten vond dinsdagmorgen een aanrijding plaats tussen een twee personenwagens. Grote schade was het gevolg hiervan.

Vanuit het centrum van Gieten draaide de automobilist de Gasselterweg op en zag vermoedelijk de auto die over deze weg reed over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De vrouwelijke bestuurder van een van de personenwagens werd door personeel van de ambulancedienst onderzocht, maar behoeft niet naar een ziekenhuis voor verdere controle.