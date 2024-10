Politie onderzoekt mogelijk steekincident in Leeuwarden

Aan de Sophialaan in Leeuwarden heeft de politie maandagavond 14 oktober een gewond persoon aangetroffen die betrokken is geweest bij een mogelijk steekincident. Er is op dit moment veel onduidelijk over de toedracht. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.