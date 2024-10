Meer dan 200 tips na Identify Me campagne

De tweede Identify Me campagne heeft in de eerste week na de lancering meer dan 200 tips opgeleverd. De campagne draait om vrouwen die vermoord zijn of onder verdachte omstandigheden zijn aangetroffen en van wie de identiteit onbekend is. Aan de nieuwe campagne deden twee Nederlandse zaken mee. In totaal staan er elf Nederlandse zaken op de lijst van Interpol.

De tiende Nederlandse zaak, met code NL10, draait om een vrouw die op 4 juli 2004 in het duingebied Meijendel bij Wassenaar werd gevonden. Al meer dan 20 jaar is onduidelijk wie zij is en hoe zij in het duingebied terecht is gekomen. Over haar zijn bijna 30 tips doorgegeven aan de politie. Deze worden uitgelopen door de recherche. De elfde Nederlandse zaak, met code NL11, draait om een vrouw die op 6 januari 2013 in Limburg vlak bij de Maas werd gevonden. Over haar zaak zijn inmiddels vijf tips binnengekomen. Ook deze worden door de recherche onderzocht.

Ook over de negen andere zaken op de lijst zijn nieuwe tips binnengekomen. In totaal zijn over alle elf Nederlandse zaken ongeveer 50 tips doorgegeven aan de politie sinds de lancering van de campagne op 8 oktober. Of de informatie ook gaat leiden tot identificaties zal moet blijken uit onderzoek. Informatie over alle elf Nederlandse zaken is nog steeds van harte welkom. Alle zaken, ook die uit het buitenland, zijn te vinden op de speciale Identify Me campagnepagina van Interpol.