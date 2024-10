Extinction Rebellion bezet terrein RWE Eemshavencentrale

Vandaag voerde Extinction Rebellion samen met Kappen met Kolen opnieuw actie bij RWE in de Eemshaven en eist dat de kolen- en biomassacentrale per direct sluit.

Om 8.30 uur arriveerden 19 rebellen bij de Eemshavencentrale en klommen over het hek bij de kolenkade. Ze demonstreren tegen het voornemen van RWE om nog tot 2030 steenkool te verstoken, terwijl de wereld zich midden in een klimaatcrisis bevindt. Ondertussen is de centrale aan het overschakelen op biomassa waar zij forse subsidies voor ontvangen terwijl biomassa nog schadelijker is dan kolen. Ook blijven de CO2 rechten op de markt waardoor de totale uitstoot niet naar beneden gaat. Na een zomer van ongekende weersextremen wordt het steeds absurder dat de overheid en de energiesector nog steeds niet radicaal van koers veranderen.

Woordvoerder Cornelie van Kampenhout: “De klimaatwetenschap is glashelder, onze uitstoot moet nu omlaag. RWE negeert dit willens en wetens; ze verstookt onze toekomst”.

Van alle fossiele brandstoffen is steenkool het meest schadelijk voor het klimaat. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat biomassa minstens zo schadelijk is voor milieu, klimaat en gezondheid als kolen. Biomassa wordt verkregen door voortdurende kaalkap van bossen met vernietiging van biodiversiteit tot gevolg. Het hout wordt met bulkcarriers uit het buitenland geïmporteerd en bij de verbranding komt naast CO2 ook fijnstof vrij. Bovendien blijven de uitstootrechten die tot nu toe voor de kolenstook werden gebruikt op de markt. Door het Europese emissiehandelssysteem (ETS) worden de uitstootrechten verhandeld en door andere bedrijven gebruikt om CO2 uit te stoten. Een schijnoplossing, die de echte verduurzaming van de energiesector vertraagt.

Extinction Rebellion komt terug

In maart dit jaar waren Extinction Rebellion en Kappen met Kolen eveneens in de Eemshaven om te demonstreren tegen de centrale. Ook bij de Amercentrale in Geertruidenberg eisten ze onlangs dat de uitstootrechten van RWE uit de markt worden gehaald en dat de centrale niet overstapt op biomassa. “Zolang RWE de noodtoestand van onze aarde negeert blijven we terugkomen”.

Op 19 oktober vindt vanaf 13:30 uur op de Grote Markt in Groningen eveneens een demonstratie tegen de Eemshavencentrale plaats – deze is georganiseerd door Extinction Rebellion, Kappen met Kolen, Milieudefensie, Wise en Comité Schone Lucht.