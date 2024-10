ME maakt einde aan illegale straatraces

De politie in Breda kreeg in de loop van de avond signalen dat de Belgische politie in België een illegale Car-meeting had beëindigd en dat deze personen nu op weg zouden zijn naar de grensovergang Hazeldonk langs de A16. Toen agenten daar een kijkje gingen nemen zagen ze inderdaad dat het terrein langzaam maar zeker gevuld werd met honderden auto’s voorzien van kentekens uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Verschillende auto's maakten zogenaamde ‘Burn-outs’ op het asfalt. Wanneer ook duidelijk werd dat men zich aan het voorbereiden was voor straatraces, sommeerde agenten de aanwezigen via hun geluidsinstallatie om te vertrekken. Gezien het aantal aanwezige personen, dat op meer dan 500 wordt geschat, had dit echter geen enkel effect. Ook werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. Onder druk van deze dreigende escalatie werden meerdere politie-eenheden en toezichthouders ter plaatse gedirigeerd. Enkele daarvan zetten samen met Rijkswaterstaat de toegang van het terrein dicht zodat er niet nog meer auto konden verzamelen. Andere eenheden vorderde de aanwezigen nogmaals om te vertrekken. Ondertussen werd de er echter volop met vuurwerk gegooid en zijn de straatraces in volle gang. Daarom werd rond 00. 30 uur besloten de ME in te zetten. Als die het terrein op komen rijden vertrekken een aantal auto’s vrijwillig. De overgebleven harde kern van zo’n 200 man kan uiteindelijk door de ME zonder geweld van het terrein werden gedreven.