Consumentenbond vraagt ACM op te treden tegen Seats and Sofas

Onder druk

Op de website maant Seats and Sofas bezoekers tot spoed met een aftellende klok. Maar als na anderhalf uur de klok is uitgetikt, blijven de aanbiedingen voor de banken gewoon staan. En ook in de winkels zetten medewerkers klanten onder druk door een gevoel van schaarste te creëren. Bijvoorbeeld door te dreigen dat een bank de volgende dag misschien niet meer beschikbaar is. Dat mag niet.

Nepaanbiedingen

Seats and Sofas belooft verder kortingen tot wel 60%. Zo is een bank van het type Bellagio in de aanbieding voor €399. Maar dat kostte de bank alle 4 voorafgaande maanden ook. Daarmee is de korting nep en ook dat is verboden.

Onmogelijk

De Bellagio-bank kopen voor €399 en direct meenemen zoals Seats and Sofas belooft, lukte de onderzoekers van de Consumentenbond ook niet. Om te beginnen blijkt de afgebeelde tweezitsbank in de advertentie in werkelijkheid een duurder driezitsmodel. Daarnaast kost de tweezitsvariant in de winkels opeens €725. De advertentieprijs van €399 blijkt alleen te gelden voor een bank met een goedkope basisstof en niet voor de leerachtige bekleding die op de foto staat. Bovendien blijkt direct meenemen alleen mogelijk bij aankoop van 2 banken.

Smerige trucs

In 2022 stelde de Consumentenbond al vast dat Seats and Sofas het niet zo nauw neemt met de regels. En ook consumenten klagen met regelmaat over de verkoopsmoesjes van het bedrijf.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Seats and Sofas blijft zich van smerige trucs bedienen om maar meubels te kunnen verkopen. Het bedrijf is de afgelopen jaren al diverse malen op de vingers getikt. Onder andere door de Reclame Code Commissie (RCC), maar ook door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die gaf de keten zelfs een boete. Maar ondanks alles blijft de keten de regels aan zijn laars lappen. Daar moet nu echt eens een einde aan komen. En daarom hebben we de ACM geïnformeerd over onze bevindingen en gevraagd in te grijpen. Daarnaast zijn we een klachtenprocedure gestart bij de RCC. De zitting is op 24 oktober.’