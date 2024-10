Man uit Elst veroordeeld voor stiekem fotograferen minderjarige meisjes

De man maakte foto’s terwijl de slachtoffers gekleed waren, maar ook terwijl zij naakt waren in de badkamer of op het toilet. De rechtbank oordeelt dat de man hiermee op ernstige wijze inbreuk maakte op de privacy en de lichamelijke integriteit van de slachtoffers in een kwetsbare fase van hun (seksuele) ontwikkeling. Daarbij maakte hij misbruik van zijn rol als stiefvader en het vertrouwen dat zijn partner, zijn stiefkinderen en de vriendin van zijn stiefzoon in hem hadden. De rechtbank vindt het bijzonder kwalijk dat de man de foto’s en video’s stiekem maakte, in de woning waar de slachtoffers zich bij uitstek veilig moesten voelen.

Vrijwillige behandeling

De man zocht - na het uitkomen van deze delicten - vrijwillig hulp. In 2013 werd de man veroordeeld voor seksueel misbruik van zijn toenmalige stiefdochter. Daarvoor werd aan de man destijds een behandeltraject opgelegd. In juridische zin is geen sprake van recidive, omdat deze veroordeling langer dan vijf jaar geleden is. De rechtbank kan echter niet voorbij gaan aan het feit dat in dit geval sprake was van een soortgelijke situatie.

In de huidige zaak kreeg de man signalen van zijn stiefdochter dat zij zich niet prettig voelde bij hem. De rechtbank vindt het zeer zorgelijk dat hij ondanks deze signalen en ondanks een eerder behandeltraject, niet stopte en om hulp vroeg. De rechtbank vindt daarom dat de man zijn vrijwillige behandeling moet voortzetten binnen een verplicht kader, zoals de reclassering adviseert.

Strafbepaling

Hoewel de rechtbank oog heeft voor de lijdensdruk die de man ervaart en het feit dat hij openheid van zaken wilde geven, kan niet worden volstaan met een geheel voorwaardelijke straf. Daarvoor zijn de bewezenverklaarde delicten te ernstig. Al met al legt de rechtbank aan de man een gevangenisstraf op van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Aan de voorwaardelijke straf zit een proeftijd van 3 jaar. Daarbij legt de rechtbank bijzondere voorwaarden op, waaronder de verplichte behandeling en een contact- en locatieverbod met de slachtoffers.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man een schadevergoeding van 3 duizend euro betalen aan zijn stiefdochter. Van haar maakte de man aanzienlijk meer foto’s en filmpjes dan van de vriendin van zijn stiefzoon. Aan de vriendin van zijn stiefzoon moet de man 1.750 euro aan schadevergoeding betalen.