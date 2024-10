Amerikaans materieel via havens van Eemshaven en Vlissingen naar Polen

Woensdag zijn honderden Amerikaanse pantservoertuigen, wielvoertuigen en containers aangekomen in Nederland. 'Een Amerikaanse landmachteenheid vervoert het militair materieel vanaf de Verenigde Staten via de havens in Vlissingen en de Eemshaven via Duitsland naar Polen. Voor de doorvoer door Nederland levert Defensie ondersteuning', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Amerikaanse eenheden in Polen gestationeerd

'De Verenigde Staten heeft militaire eenheden in Polen gestationeerd. Die wisselen om de paar maanden. Deze keer roteert de 3rd Armored Brigade Combat Team van de 1st Armored Division in', aldus het ministerie.

Eemshaven

Hoewel Nederland ruime ervaring heeft met deze zogenoemde Host Nation Support, betreft het toch een bijzondere operatie. Het is namelijk voor het eerst dat er buitenlands materiaal in de haven van Eemshaven wordt aangevoerd. De doorvoeroperatie is dan ook gelijk een test voor beide landen op het gebied van militaire mobiliteit. Dit is het snel verplaatsen van militaire middelen als het moet.

Onder begeleiding KMar

In totaal arriveren er meer dan 2.000 containers en voertuigen in Vlissingen en Eemshaven. Het materieel en overige goederen gaan via trein- en wegtransport richting Polen. Een deel van de wielvoertuigen gaat in colonne vanaf Eemshaven naar Duitsland. Dit gebeurt onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee.

Nederland als poort van Europa

Host Nation Support is een belangrijke taak binnen de NAVO. Voor de bondgenoten geldt Nederland als de poort van Europa. Dit vanwege de strategische ligging, goede infrastructuur en kennis van logistiek. De verplaatsingsoperatie duurt tot en met 20 november.