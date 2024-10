Twee aanhoudingen na beroving met vuurwapens

Een 30-jarige man uit Schiedam is woensdagmiddag door twee mannen beroofd van zijn persoonlijke eigendommen. Dit gebeurde onder bedreiging van vuurwapens op het Meerleveld in Rotterdam. Het slachtoffer is met een vuurwapen geslagen en raakte daarbij gewond. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld.

De twee verdachten zijn er met de buit vandoor gegaan in een zwarte auto. Deze auto werd later gezien in Spijkenisse. Nadat het stopteken herhaaldelijk werd genegeerd zijn er in totaal drie waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk zijn de twee inzittenden op de Dahiastraat in Spijkenisse aangehouden. Het zijn twee mannen van 28 en 36 jaar uit Rotterdam.