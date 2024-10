Helaas geen doorbraak na nieuw onderzoek vermissingszaak Jaïr Soares

Het cold-caseteam van de politie in Den Haag heeft de afgelopen twee jaar uitgebreid nieuw onderzoek gedaan naar de vermissing van Jaïr Soares (7 jaar) op het strand van Monster in augustus 1995. De zaak werd in 2022 opnieuw onder de aandacht gebracht door de Peter R. de Vries Foundation. 'Dat leverde nieuwe tips en inzichten op, maar helaas geen doorbraak in de zaak. De vermissing van Jaïr Soares blijft een cold case', zo meldt de politie donderdag.

Strand van Monster

De 7-jarige Jaïr Soares verdween op 4 augustus 1995 tijdens een dagje uit met zijn familie op het strand van Monster. Hij was slechts kort uit het zicht van zijn ouders - toen die hun blik weer op hem wilden richten, was hij weg. Sindsdien is er geen spoor meer van hem gevonden. De zaak wordt uitgebreid besproken in een podcast die het Openbaar Ministerie in 2022 maakte, en die hier op Spotify is te beluisteren.

Peter R. de Vries Foundation

In 2022 bracht de Peter R. de Vries Foundation de zaak terug onder de aandacht en loofde een beloning van 250.000 euro uit voor de gouden tip die zou leiden tot het terugvinden van Jäir. Het cold-caseteam van de politie kreeg ruim 125 tips doorgestuurd van de Foundation, daarnaast ontving de politie door de hernieuwde aandacht ook rechtstreeks nog tientallen nieuwe tips. Het onderzoek naar al die tips is nu afgerond, maar heeft niet geleid tot een doorbraak.

'Onverteerbaar'

"Dat is natuurlijk onverteerbaar," zegt de coördinator van het cold-caseteam. "Voor de familie is het een zware last dat ze na bijna dertig jaar nog niet weten wat er die dag op het strand van Monster is gebeurd. Dat grijpt ons ook aan, het is niet voor niets dat er door de jaren heen steeds opnieuw naar de zaak is gekeken."

Eerdere onderzoeken

Het eerste onderzoek richtte zich in 1995 op het strand en de kuststrook. Er is dagenlang gezocht of het jongetje ergens onder het zand of in zee terecht was gekomen. Omdat dit volgens experts nagenoeg kon worden uitgesloten, heeft het team zich verder geconcentreerd op mogelijk opvallende badgasten van die dag, omwonenden of bezoekers van de camping naast het strand. Maar maanden onderzoek leverde geen resultaat op. De zaak werd voor dat moment gesloten.

Landelijk Team Kindermoorden

In 2002 heeft het Landelijk Team Kindermoorden het hele dossier nog eens doorgenomen, opnieuw ingericht, de resultaten geanalyseerd en nader onderzoek gedaan, maar dat leidde niet tot een doorbraak. In 2011 en 2012 werd wederom een vervolgonderzoek ingesteld en is opnieuw door de politie en het leger gezocht in de duinen, nu met moderne apparatuur. Jaïr werd niet gevonden. De politie liet een verouderingsfoto maken om mensen te helpen visualiseren hoe Jaïr er op dat moment uit kon zien. Er werd ook onderzoek gedaan naar een aantal personen, onder meer aangedragen door de media, maar zij konden allen worden uitgesloten als betrokkene bij de verdwijning van Jäir.

Cold-casekalender

In 2019 werd de vermissingszaak op de cold-casekalender geplaatst, wat nog tot nieuwe tips leidde. Ook werd eind 2021 nog uitgebreid onderzoek gedaan naar een persoon, waarvan uiteindelijk duidelijk werd dat hij op de bewuste stranddag niet in Monster was maar op vakantie in het buitenland.

Nieuwste onderzoek

In 2022 meldde de Peter R. de Vries Foundation zich bij de politie, omdat ze zich hard wilden maken voor het oplossen van de vermissingszaak. Op 4 augustus werd bekendgemaakt dat voor de duur van een half jaar een beloning van 250.000 euro werd uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot het terugvinden van Jaïr. De politie kreeg naar aanleiding van deze oproep 125 tips doorgestuurd van de Foundation. Die zijn de afgelopen twee jaar uitgebreid onderzocht.

Door tipgevers genoemde namen nagelopen

Voorgestelde scenario's werden tegen het licht gehouden, soms voor een tweede of derde keer. Er is opnieuw gesproken met getuigen die destijds op het strand of bijvoorbeeld bij de Reddingsbrigade waren. Tipgevers noemden ook namen van personen die Jaïr meegenomen zouden kunnen hebben. Die zijn allemaal onderzocht – in sommige gevallen opnieuw, en in sommige gevallen via nabestaanden of andere betrokkenen wanneer iemand inmiddels was overleden. De Foundation heeft de loopperiode van het tipgeld nog verlengd, om ook in Portugal en Kaapverdië aandacht te kunnen vragen voor de zaak. Dit alles heeft niet geleid tot een concrete verdenking of het vinden van Jaïr. Wat er met Jaïr Soares is gebeurd, is ook nu niet duidelijk geworden.

Cold case

"We zijn heel blij met de hernieuwde aandacht die de Peter R. de Vries Foundation heeft gegeven aan deze zaak," zegt de coördinator van het cold-caseteam. "Dit heeft ervoor gezorgd dat de vermissing van Jaïr weer volop in de aandacht kwam en dat nieuwe informatie vrij kwam. Alleen heeft dat helaas opnieuw niet tot een oplossing geleid."

Onderzoek voor nu afgerond

Voor dit moment is het onderzoek afgerond, alle open eindjes die er nog waren zijn nagelopen. "We laten de zaak voor nu rusten, maar dat betekent niet dat we loslaten. De zaak blijft een cold case: als er nieuwe, concrete informatie beschikbaar komt die we kunnen onderzoeken, gaan we daarmee met net zo veel energie weer aan de slag".