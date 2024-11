FNV voert druk op bij dsm-firmenich, maandag 24-uursstaking op alle vestigingen

Ondanks drie kortere stakingen bij vestigingen van dsm-firmenich in Stroe, Maastricht en Leeuwarden wil de directie van geen wijken weten. Dus gaan werknemers over tot hardere acties voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden. Vanaf maandag staken medewerkers van alle vestigingen van het bedrijf 24 uur lang.

Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘We hebben de directie gewaarschuwd, maar luisteren willen ze niet. Ze blijven bij hun schamele bod van 2,8% loonsverhoging. Onder het niveau van de inflatie dus. Dat is een belediging voor het personeel van een bedrijf dat elk kwartaal honderden miljoenen winst maakt. Natuurlijk gaan we daar niet mee akkoord. Eerder voerden we actie per locatie, maar nu voeren we de druk op. Maandag gaat het hele bedrijf 24 uur plat.’

6,2% salaris erbij en prijscompensatie

De FNV eist een cao voor een jaar (per 1 oktober 2024) waarin de salarissen stijgen met 6,2%. Verder moet het minimumloon bij het bedrijf naar € 16 per uur en wil de vakbond dat de lonen vanaf 1 mei volgend jaar meestijgen als de prijzen in de winkels omhooggaan (automatische prijscompensatie).

2,1 miljard

Volgens de laatste kwartaalcijfers van dsm-firmenich verwacht het bedrijf in 2024 ongeveer € 2,1 miljard winst te maken. Smink: ‘Dan is het toch ongelofelijk dat een directie met droge ogen beweert dat er geen geld is voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Ze hebben meer waardering voor hun aandeelhouders dan voor hun personeel.’ De FNV verwacht dat de stakingen zullen verhevigen als de directie niet alsnog met een beter loonbod komt. Smink: ‘De medewerkers voelen zich niet serieus genomen, en dat begrijp ik heel goed.’

1.700 werknemers

Het internationale biotechnologiebedrijf dsm-firmenich ontstond in 2022 uit een fusie van het Nederlandse DSM met het Zwitserse Firmenich. Het bedrijf is vooral actief op de voedings- en gezondheidsmarkt. Bij de Nederlandse tak van het bedrijf werken ongeveer 1.700 werknemers.