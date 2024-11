Aantal luchtvaartpassagiers in derde kwartaal met 4 procent gestegen

In het derde kwartaal van 2024 reisden 21,6 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. 'Dat is bijna 4 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023. Ook nam het aantal vluchten in het handelsverkeer, vervoer van passagiers en vracht tegen betaling, toe met ruim 2 procent tot 145,9 duizend', zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Drie kwart luchtvaartpassagiers binnen Europa

Ruim 75 procent (16,3 miljoen) van alle luchtvaartpassagiers vanuit Nederland reisde in het derde kwartaal van 2024 van en naar een bestemming binnen Europa. De populairste herkomst- en bestemmingslanden binnen Europa waren Spanje (3,0 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (2,4 miljoen) en Italië (1,5 miljoen).

Verenigde Staten

Van de reizigers die een herkomst of bestemming buiten Europa hadden, vloog in het derde kwartaal van 2024 bijna een derde van of naar de Verenigde Staten (1,7 miljoen).

Vliegen van en naar Spanje op drie van de vijf luchthavens het populairst

De populairste landen van herkomst of bestemming in het derde kwartaal van 2024 zijn niet op alle nationale vliegvelden gelijk. Van en naar Amsterdam Schiphol is het Verenigd Koninkrijk bij 12 procent van alle luchtvaartpassagiers het populairst, gevolgd door Spanje met 11 procent.