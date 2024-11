Melding busbrand bij verkeersplein Gieten N34

Het verkeersplein van de N33 en N34 bij Gieten is aan het begin van de zaterdagavond gedeeltelijk geblokkeerd geweest door een bus die in de problemen kwam. De buschauffeur ontdekte flinke rook bij zijn touringcar en zette het voertuig op het verkeersplein aan de kant.

'Vuurdoop'

Volgens getuigen was er een heftige zwarte rookontwikkeling. De brandweer van Gieten was snel ter plaatse en werd geassisteerd door de fonkel nieuwe Tankautospuit van Rolde die bij deze inzet de vuurdoop kreeg omdat het de eerste inzet was tevens was het schuimblusvoertuig uit Groningen aanwezig en de watertankwagen van Gieten

Geen vlammen

De brandweer heeft de bus onderzocht maar kon geen vlammen ontdekken bij de bus. Wat de rookontwikkeling veroorzaakte is onduidelijk. Tijdens de rokende rit zaten er geen passagiers in de touringcar. De bus werd afgesleept.