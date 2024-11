Defensie en partners testen informatiesysteem bij rampen en crises in Nederland

Regen komt met bakken uit de lucht, rivier de Vecht in Overijssel loopt vol. Zwakke plekken in de dijk bedreigen inwoners tot in de verre omgeving. Dat is het scenario van de 2-daagse oefening Alert, die vandaag afloopt. Hierin testen Defensie en ketenpartners het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Gelijktijdig informatie uitwisselen

Via LCMS kunnen crisisorganisaties gelijktijdig informatie uitwisselen. Dit leidt tot snellere en betere besluitvorming bij crises en rampen. Het is de eerste keer dat het systeem op zo’n grote schaal, in meerdere regio’s tegelijk en met diverse partners, door Defensie wordt getest.

Oefening Alert

Tijdens Alert werkt de veiligheidsregio IJsselland samen met Defensie, Waterschap Friesland en Waterschap Drents Overijsselse Delta. Defensie zet militairen in van het Korps Nationale Reserve in. Zij bewaken de dijken en vullen zandzakken. Bovendien levert de krijgsmacht een drone-eenheid. Die ondersteunt de waterschappen bij de dijkbewaking met dronebeelden. De landmacht heeft 3 operatiecentra in bedrijf om de volledige operatie te coördineren.

Groot netwerk

De marechaussee maakt al sinds 2020 gebruik van LCMS. In januari sloten ook de andere defensieonderdelen er op aan. Meer dan 80 organisaties worden geïnformeerd via LCMS, waaronder alle 25 veiligheidsregio’s. Bovendien benutten de waterschappen, het Nationaal Crisiscentrum en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum het systeem. Zodoende kan Defensie hun eigen inzet coördineren en die van de andere partijen monitoren. Zo werkt Defensie op een ‘netcentrische’ werkwijze samen met de verschillende crisispartners.

Wateroverlast Limburg

Recent voorbeeld van het gebruik van het LCMS was de wateroverlast in Limburg. Toen leverde het systeem een volledig situatiebeeld. Dat was van de situatie ter plaatse en betrof de bijdrage van de krijgsmacht.