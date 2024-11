Derde drugsvangst in een week tijd: douane vangt 278 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen

De douane heeft op vrijdag 15 november bij een reguliere douanecontrole in de haven van Vlissingen 278 kilo cocaïne gevonden in diverse pallets.

De cocaïne zat verstopt in de dozen van een partij bananen, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en met als eindbestemming Spanje. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim 20 miljoen euro, is inmiddels opgehaald en vernietigd.

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben ondersteuning verleend bij het beveiligen van het terrein. Het is de derde vangst in drie dagen tijd in de haven van Vlissingen. Eerder deze week, op woensdag 13 november, werden er al twee partijen cocaïne onderschept door de douane.