Megavondst: 5.500 kilo vuurwerk in loods in Krimpen aan de Lek

Afgelopen vrijdag is in een loods aan de Tiendweg-West 5.500 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen. 'Er zijn drie personen aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Grondstoffen voor buskruit

Het gaat onder meer om vuurwerk uit de categorie F4, dat voor consumenten verboden is. Ook zijn grondstoffen gevonden waarmee buskruit gemaakt kan worden. Daarnaast is ook een aantal hennepplanten aangetroffen. De drie aangehouden personen betreffen mannen van 40, 57 en 60 jaar uit Krimpen aan den IJssel.

EOD

De brandweer is ter plaatse geweest om vast te bekijken of bij het in beslag nemen van het materiaal veilig gewerkt kon worden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosieve materiaal afgevoerd.

Ondermijning

Het vuurwerk is aangetroffen tijdens een integrale controle van onder meer de politie en de gemeente. Dit soort controles wordt uitgevoerd om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

'Integrale controles zijn belangrijk'

Burgemeester Beenakker: “Het is belangrijk om integrale controles te houden. Dit soort controles maken deel uit van de aanpak ondermijning van Gemeente Krimpenerwaard. Door de goede samenwerking tussen verschillende toezichthouders, handhavers en opsporingsambtenaren van gemeente, politie en Omgevingsdienst Midden-Holland hebben we opnieuw een mooi resultaat bereikt.”

Criminaliteit

Ondermijning is een veelomvattende term waar allerlei criminele activiteiten toe behoren. Alle vormen van criminaliteit die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze maatschappij vallen onder ondermijning. Voorbeelden zijn de handel in verdovende middelen en criminele uitbuiting.

Jonge kinderen

Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Deze vorm van criminaliteit vindt georganiseerd plaats en onschuldige mensen kunnen betrokken raken en zelfs slachtoffer worden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Criminelen betrekken hier bovendien steeds jongere kinderen bij en om deze zogenoemde jonge aanwas maakt de politie zich zorgen.