Laatste beloofde F-16’s voor opleiding tot jachtvlieger afgeleverd in Roemenië

Van de 18 door Nederland beloofde F-16’s zijn de laatste 2 vanmiddag afgeleverd bij het Europese F-16-trainingscentrum in Roemenië. 'Met de toestellen werden eerst alleen Roemeense vliegers opgeleid, nu ook Oekraïense', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Trainingscentrum Roemenië

'Het trainingscentrum op vliegbasis Fetesti in Roemenië is opgezet op initiatief van onder meer Nederland. Voor de opleiding van vliegers stelde Nederland in totaal 18 F-16’s ter beschikking. De eerste 5 jachtvliegtuigen zijn vorig jaar november geleverd', aldus het ministerie.

'Krap een jaar'

Volgens de Nederlandse projectleider van het Europese F-16-trainingscentrum heeft Defensie een prima prestatie geleverd. “Krap een jaar na de oprichting beschikt de vliegeropleiding nu over alle daarvoor bestemde toestellen uit Nederland.”

Voortouw

Nederland nam samen met Denemarken en de Verenigde Staten het voortouw om Oekraïense F-16 vliegers op te leiden. De 3 hebben ook een voortrekkersrol bij het leveren van F-16’s aan Oekraïne door een internationale coalitie. Die staat onder leiding van generaal-majoor Arnoud Stallmann.

Oorlog tegen Rusland

Nederland levert ook 24 F-16 toestellen aan Oekraïne. De jachtvliegtuigen moeten het land helpen in de oorlog tegen Rusland. Vanwege de operationele veiligheid wordt terughoudend gecommuniceerd over deze leveringen.