OM gaat Sywert Van Lienden en compagnons vervolgen voor oplichting

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA), evenals de aan hen gelieerde rechtspersonen (hun persoonlijke holdings en Relief Goods Alliance), te vervolgen voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrift en/of witwassen. Dit meldt het OM donderdag.

Regiezitting

Op 19 december 2024 staat een regiezitting gepland bij de rechtbank Rotterdam. 'Op deze zitting zal het OM kenbaar maken wat verdachten ten laste wordt gelegd. Verder zal beoordeeld worden of de zaak gereed is voor een inhoudelijke behandeling of dat eerst nog onderzoekswensen van de verdediging uitgevoerd dienen te worden', aldus het OM.