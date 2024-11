Buren voorkomen ramp bij brand in rolcontainer in schuur in Schoonoord

Container in schuur

Bij aankomst bleek dat er een rolcontainer in de schuur in brand had gestaan. De bewoner was al begonnen met blussen met de tuinslang. Een rolcontainer die naast de brandende rolcontainer stond werd ook door het vuur aangetast.

Overburen

De overburen hadden de bewoners gewaarschuwd dat er zwarte rook uit de schuur kwam. Brandweer Schoonoord heeft de brand afgeblust met een hogedrukstraal. De bewoner is door ambulancemedewerkers nog even nagezien in verband met rookinhalatie. Na een uurtje vertrok de brandweer. De oorzaak van de brand is niet bekend.