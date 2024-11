Gat in damwand fietstunnel zorgt voor verzakking spoor in Groningen

Zand onder spoor weggespoeld

De verzakkingen zijn ontstaan door werkzaamheden voor de nieuwe fietstunnel bij de Esperantolaan in Groningen. Er zijn damwanden geplaatst en er is zand afgegraven. Daardoor is veel zand onder het spoor weggespoeld en dat zorgt voor instabiliteit. In verband met de veiligheid is besloten het treinverkeer te staken.

Zondag en maandag geen treinen

Uit onderzoek blijkt verder dat rijden met een beperkte snelheid niet mogelijk is. Er zullen in ieder geval op zondag 24 november en maandag 25 november geen treinen rijden tussen Groningen en Groningen Europapark. NS zet bussen in. Check voor vertrek de reisplanner. 'e komende tijd wordt er gewerkt aan het herstel van het spoor', aldus ProRail

Verdiepte ligging

De verzakkingen hadden ook gevolgen voor het wegverkeer. Tijdens een groot deel van de zondag was ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg in Groningen in beide richtingen afgesloten. De ringweg loopt onder het spoor door. In de loop van de zondagmiddag kon de noordbaan van de zuidelijke ringweg weer open. De zuidbaan bleef gesloten in verband met geplande werkzaamheden.