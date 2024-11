CBS: Melkveestapel iets gekrompen in 2024

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2024 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent afgenomen tot 1,54 miljoen. Dit meldt het CBS donderdag.

Ook minder varkens en geiten

Ook het aantal varkens en melkgeiten liep het laatste jaar iets terug. Het aantal schapen daalde met bijna 13 procent. Dit komt door het blauwtongvirus dat sinds september 2023 voorkomt, vooral bij schapen. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de landbouwtelling van het CBS.

Gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren

Op 1 april 2024 telde Nederland 3,77 miljoen runderen, 1,9 procent minder dan een jaar eerder. 41 procent van het aantal runderen waren melkkoeien. De telden de meeste melkkoeien, namelijk 65 duizend en 34 duizend. Het jongvee voor de melkveehouderij nam het laatste jaar af met 2,5 procent naar 967 duizend.

Fosfaatreductieplan

Vergeleken met 2017 waren er 7,8 procent minder runderen in 2024. In 2017 is het fosfaatreductieplan voor de Nederlandse melkveehouderij in werking getreden. Bedrijven moesten melkvee van de hand doen om de groei van de veestapel te stoppen. Het aantal runderen daalde daarna onder de 4 miljoen. Na een lichte stijging een paar jaar later lijkt deze daling in 2024 weer door te zetten.

Steeds minder melkveebedrijven

In 2024 waren er 13,9 duizend bedrijven met melkvee, 2,6 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2017 is dat met bijna een kwart (23 procent) afgenomen. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf steeg naar 111. In 2023 was dit gemiddeld 110 per bedrijf iets lager, in 2017 telde een gemiddeld melkveebedrijf 94 melkkoeien. De grootste bedrijven waren met gemiddeld 157 melkkoeien per bedrijf gevestigd in Flevoland, gevolgd door de noordelijke provincies Groningen (136), Fryslân (129) en Drenthe (127).

Lichte afname aantal vleeskalveren

Het totaal aantal vleeskalveren daalde in 2024 vergeleken met een jaar eerder met 1,7 procent naar iets meer dan 1 miljoen. Ten opzichte van 2017 is het aantal wel toegenomen met ruim 5 procent. Bijna de helft van de vleeskalveren is gehuisvest in Gelderland (466 duizend). In zeven jaar tijd nam het aantal vleeskalveren in deze provincie met ruim 8 procent toe. De meeste vleeskalveren zijn te vinden in de gemeenten Ede (125 duizend) en Barneveld (118 duizend).