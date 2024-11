Zeven aanhoudingen in een onderzoek naar de overlast bij Capelsebrug

Overlast Capelsebrug

Er is al enige tijd veel onrust en overlast in de omgeving van metrostation Capelsebrug in Rotterdam op de grens met Capelle aan den IJssel. Hier hebben meerdere straatroven, vernielingen en mishandelingen plaatsgevonden. Daarom heeft de politie verschillende acties uitgevoerd met de gemeente en is de politie een onderzoek gestart.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel heeft het basisteam van de politie de afgelopen weken meerdere handhavingsacties gehouden. Hierbij zijn jongeren die zich onnodig ophielden of overlast veroorzaakten in de omgeving van de Capelsebrug uit de anonimiteit gehaald, beboet of in enkele gevallen voor verschillende strafbare feiten aangehouden.

Gelijktijdig is de recherche begin november, samen met het Openbaar Ministerie, een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek heeft de recherche inbeslaggenomen telefoons onderzocht en hier kwamen verschillende strafbare feiten naar voren. Daaruit blijkt dat de onrust en strafbare feiten veelal worden veroorzaakt door diverse jeugdgroepen. Dit heeft vrijdagochtend tot de aanhouding van zeven minderjarige jongens geleid.