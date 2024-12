Omzet horeca groeit in derde kwartaal met 4,9 procent

De omzet groeide in het derde kwartaal sterker dan een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal was de omzet 2,7 procent groter dan een jaar eerder. Augustus was zeer warm, zonnig en droog en dat was gunstig voor de horeca in het derde kwartaal.

Omzet logiesverstrekkers 5 procent hoger

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, was in het derde kwartaal 5,0 procent hoger dan in dezelfde periode van 2024. Hotels hebben 4,3 procent meer omgezet. De overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, hebben 6,3 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Eet- en drinkgelegenheden zetten bijna 5 procent meer om

De eet- en drinkgelegenheden hebben in het derde kwartaal 4,9 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De kantines en catering realiseerden met 7,4 procent wederom de grootste omzetstijging van de horecabranches. De restaurants en cafés hebben respectievelijk 5,4 en 4,1 procent meer omgezet. De fastfoodrestaurants noteerden met 3,0 procent de kleinste omzetstijging.

Horecaondernemers het meest negatief

Bijna 4 weken geleden publiceerde het CBS over het ondernemersvertrouwen van de Nederlandse bedrijfstakken. In de meeste bedrijfstakken was het vertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal negatief. De ondernemers in de horeca waren het meest negatief. Ook daalde de stemmingsindicator in de horeca het sterkst van alle bedrijfstakken.



Het ondernemersvertrouwen in de horeca daalde van -4,7 in het derde kwartaal naar -11,3 in het vierde kwartaal 2024. Horecaondernemers waren vooral negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden, maar ook iets negatiever over het economisch klimaat in de komende drie maanden.