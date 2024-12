Geen aanwijzingen drugslab Tarwekamp, zesde lichaam geborgen

Zesde slachtoffer geborgen

'In de nacht van zondag op maandag is omstreeks 02.30 uur in de kelder van het ingestorte gebouw het zesde slachtoffer gevonden en geborgen. De hulpdiensten gaan verder met het doorzoeken van het laatste deel van het ingestorte gebouw', aldus de politie.

Vier van de zes overleden slachtoffers geïdentificeerd

Inmiddels zijn vier van de zes overleden slachtoffers van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag geïdentificeerd. Het gaat om een man van 31 jaar uit Voorburg, een 45-jarige man en twee vrouwen van 17 en 41 jaar uit Den Haag. De laatste drie zijn respectievelijk vader, dochter en moeder. Het 8-jarig jongetje van het gezin heeft de explosie overleefd.

'Rekening houden met misdrijf'

Het onderzoek naar de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag is in volle gang. In dat onderzoek zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een drugslab. Het onderzoek naar de toedracht richt zich op andere scenario’s, waarbij vooralsnog rekening wordt gehouden met een misdrijf. 'Daarbij kunnen we nog steeds alle hulp gebruiken. We hebben inmiddels tientallen tips ontvangen en daar zijn we heel dankbaar voor. Heb je nog niet met de politie gesproken en heb je meer informatie of beelden over hetgeen zich zaterdagochtend 7 december op de Tarwekamp heeft afgespeeld? Of heb je tips over de auto die vlak na de explosie hard is weggereden? Neem dan contact met ons op', aldus de politie.

Verdachte gedragingen

De politie is ook erg geïnteresseerd in verdachte gedragingen op of rondom het Tarwekamp in de dagen voorafgaand aan de explosie. Is u donderdag 5 december, vrijdag 6 december of misschien al eerder iets opgevallen wat de politie bij het onderzoek kan helpen? Laat het dan weten via 0800-6070. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.