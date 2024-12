Drie aanhoudingen in onderzoek naar explosie Tarwekamp

De politie heeft maandagavond 9 december iets voor middernacht drie personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verwoestende explosie op de Tarwekamp in Den Haag. De verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Op zaterdag 7 december vond er rond 6:15 uur een verwoestende explosie plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Door de explosie ontstond brand en stortten verschillende woningen in. Hierbij zijn zes personen om het leven gekomen, vier personen zijn gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Een Team Grootschalig Opsporing (TGO) doet sinds zaterdagochtend onderzoek. In dat onderzoek zijn de drie personen naar voren gekomen als mogelijke betrokkenen bij de explosie. Het drietal is aangehouden en daarnaast zijn er meerdere auto’s in beslaggenomen. Of een van de auto’s ook de auto is die met hoge snelheid is weggereden van de omgeving van de Tarwekamp na de explosie, moet nader onderzoek uitwijzen.

Onderzoek gaat verder

De verdachten zijn voor verhoor ingesloten en zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Dat maakt dat politie en OM terughoudend zijn met het delen van verdere inhoudelijke informatie over de zaak. Het onderzoek gaat onverminderd verder, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er vinden er momenteel werkzaamheden plaats om de stabiliteit van het appartementencomplex aan de Tarwekamp te vergroten. Zodra de plaats delict veilig is, zal het forensisch onderzoek hervat worden.

Tientallen tips binnengekomen, informatie is nog steeds welkom. De politie deed sinds de explosie op de Tarwekamp meerdere getuigenoproepen. Daarop heeft de politie tientallen tips gekregen die een bijdrage leverden om een duidelijker beeld te krijgen van de gebeurtenissen op zaterdagochtend 7 december. De politie wil de tipgevers bedanken