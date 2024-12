Vierde verdachte aangehouden explosie Tarwekamp

De politie heeft woensdagavond 11 december een vierde verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de verwoestende explosie op de Tarwekamp in Den Haag. Eerder deze week werden al drie verdachten aangehouden. Alle vier de mannen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Na de aanhouding van de drie mannen op maandagavond 9 december kwam er een vierde man in beeld die mogelijk betrokken is geweest bij de explosie op de Tarwekamp. Daarbij kwamen zaterdag 7 december zes mensen om het leven, vier personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Wat de rol van de verdachte precies is geweest in relatie tot de explosie en de overige verdachten wordt nog verder onderzocht. Ook het onderzoek naar de toedracht van de explosie gaat verder.

Opsporingsprogramma's

Eerder deze week maakte de politie via de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Team West bekend dat het onderzoeksteam aanwijzingen heeft dat de explosie gericht was op de bruidsmodezaak die gelegen was op de begane grond van een van de panden aan de Tarwekamp. Na deze oproep ontving de politie ruim 200 tips.