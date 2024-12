Supermarktprijzen: A-merken weer duurder, budget- en huismerken gelijk gebleven

Afgelopen jaar zijn A-merk artikelen in de supermarkt weer verder in prijs gestegen, gemiddeld met 8%. De prijzen van budget- en huismerken bleven gelijk. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond bij de 13 grootste supermarktketens van Nederland.

Sinds 2020 zijn de prijzen van A-merken met 42% omhoog gegaan, die van budget -en huismerken met 30%. Budget -en huismerkproducten zijn nu gemiddeld 54% goedkoper dan A-merken. De grootste prijsverschillen tussen A-merken en budget- /huismerken zijn te vinden bij huishoudelijke en drogisterijartikelen. Bij all-in-one vaatwastabletten bijvoorbeeld, kan het prijsverschil tussen een A-merk en een huismerk oplopen tot 82%.

Flinke inhaalslag Aldi

De Consumentenbond vergeleek ook de prijzen van 120 budgetboodschappen. Dat zijn producten die supermarkten als het goedkoopste alternatief voor A-merken presenteren.

Aldi blijkt het afgelopen jaar een flinke inhaalslag te hebben gemaakt. De discounter is samen met Dirk de goedkoopste supermarkt voor budgetboodschappen. Lidl en Vomar volgen op korte afstand. Poiesz is de duurste (24% duurder dan gemiddeld) voor budgetboodschappen, gevolgd door Spar (15% duurder dan gemiddeld). Aanbiedingen werden niet meegenomen in de prijspeiling.