Stakingsverbod voor apotheekmedewerkers in kerstperiode

De aangekondigde staking van apotheekmedewerkers in de kerstperiode mag niet doorgaan. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist in een kort geding dat brancheverenigingen Associatie van Ketenapotheken en Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbare Apothekers hadden aangespannen tegen vakbonden CNV en FNV.

Staking

Voor 23, 24 en 27 december 2024 hadden vakbonden CNV en FNV een werkstaking voor apotheekmedewerkers aangekondigd bij alle apotheken die de cao Apotheken toepassen, met uitzondering van de zogenoemde dienstapotheken. De bonden willen loonsverhoging en aandacht voor de werkdruk. De brancheverenigingen van apothekers vroegen de voorzieningenrechter om de aangekondigde stakingen te verbieden.

Volgens de twee brancheverenigingen is de aangekondigde werkonderbreking in de kerstperiode dermate risicovol en ingrijpend dat het onverantwoord is om deze te laten doorgaan. Door de staking zouden vanwege de kerstdagen en reguliere weekendsluitingen ongeveer 1.950 openbare apotheken gedurende negen dagen gesloten zijn: van vrijdag 20 december tot maandag 30 december. De brancheverenigingen zijn bezorgd dat patiënten hun medicatie pas (veel) later dan voorgeschreven zullen krijgen met ernstige gezondheidsrisico’s of pijnklachten tot gevolg. Daarom vroegen ze de voorzieningenrechter de staking in de kerstperiode te verbieden.

Kop-staartvonnis

Omdat de staking meteen na het weekend in zou gaan, waren beide partijen gebaat bij een snelle beslissing. Daarom is er vonnis gewezen door middel van een zogenoemd kop-staartvonnis, waarin alleen de beslissing staat. In dit vonnis heeft de rechtbank beslist dat de eisen van de brancheverenigingen grotendeels worden toegewezen. Dat betekent dat de aangekondigde staking van 23, 24 en 27 december niet door mag gaan. De partijen ontvangen zo spoedig mogelijk een uitgewerkte versie van het vonnis met daarin de motivering van de beslissing.