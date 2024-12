Voorarrest 4 verdachten explosie Tarwekamp verlengd met 90 dagen

Vier verdachten van betrokkenheid bij de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag op 7 december blijven langer in voorarrest. 'De raadkamer van de rechtbank heeft de vordering gevangenhouding van het Openbaar Ministerie afgelopen dinsdag toegewezen. De aan de verdachten opgelegde beperkingen zijn nog van kracht', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Zes doden en vier gewonden

Op zaterdag 7 december vond rond 6.15 uur een explosie plaats op de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij ontstond brand en er stortten meerdere woningen in. Andere woningen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd. Zes mensen kwamen om het leven, vier werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhoudingen

Het onderzoek naar de toedracht van de explosie leidde in de dagen erna tot vier aanhoudingen. Een 33-jarige man uit Rotterdam, een 29-jarige man uit Roosendaal, een 23-jarige man uit Roosendaal en een 33-jarige man uit Oosterhout werden opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 7 december in Den Haag, brandstichting in een auto diezelfde ochtend en het op 1 december in Oosterhout treffen van voorbereidingshandelingen voor een misdrijf.

Voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd

Voor alle verdachten is de voorlopige hechtenis met 90 dagen verlengd. Er zal binnen die periode een eerste pro-formazitting worden gepland. Het onderzoek naar de toedracht van de explosie en de rol van verdachten daarin, is nog in volle gang. Er worden onder meer nog verschillende personen gehoord, waaronder de verdachten zelf en diverse getuigen. Daarnaast vindt er nog allerlei forensisch onderzoek plaats.

Beperkingen

Om die reden zijn de beperkingen nog van kracht. Dat is dringend noodzakelijk voor het onderzoek, zodat dit in alle rust en zorgvuldigheid kan worden gedaan. Beperkingen houden in dat een verdachte (en diens advocaat) niet met anderen inhoudelijk kan en mag communiceren over het opsporingsonderzoek. Zolang het Openbaar Ministerie die beperking oplegt aan de verdachte, kan het OM zelf ook nog niet uitweiden over de resultaten van het onderzoek.