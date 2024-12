Tien sollicitanten melden zich voor burgemeestersambt Haaksbergen

Tussen de 31 en 61 jaar oud

De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 31 en 61 jaar. Een aantal kandidaten heeft of had een hoofdfunctie in het Openbaar Bestuur, de overige kandidaten hebben een andere professionele achtergrond. Er is sprake van diversiteit in politieke kleur, er zijn ook kandidaten zonder partijpolitieke voorkeur.

Achtergrond procedure

De vacature in Haaksbergen ontstaat op 17 april 2025, door het aan burgemeester Rob Welten verleend eervol ontslag bij de afloop van zijn ambtstermijn in deze gemeente. De gemeenteraad is tijdig gestart met de zoektocht naar een opvolger. Dat begon met het vaststellen op 26 november 2024 met het profiel van de nieuwe burgemeester door de gemeenteraad van Haaksbergen. Aansluitend kon er drie weken gesolliciteerd worden naar deze functie. Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase, waarbij de Commissaris van de Koning zich verder verdiept in de sollicitanten en gesprekken voert. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie, een commissie bestaande uit raadsleden, en wordt er een selectie gemaakt.

Voordracht minister BZK

De vertrouwenscommissie gaat met deze selectie van kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de gemeenteraad van Haaksbergen. Hieruit volgt vervolgens een aanbeveling. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Haaksbergen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister gaat met de kandidaat in gesprek en draagt deze vervolgens voor benoeming voor bij de Koning. Naar verwachting kan de nieuwe burgemeester voor de gemeente Haaksbergen voor de zomer 2025 aan de slag.