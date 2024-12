Eerste lokale ijsdag van winter 2024-2025 een feit

Voor het eerst dit winterseizoen is er sprake geweest van een lokale ijsdag. In Hoogeveen bleef het zaterdag de hele dag vriezen. Het werd er maximaal -0,2 graden. Normaal valt de eerste ijsdag in ons huidige klimaat op 20 december. Daarmee is de eerste lokale ijsdag dit jaar wat aan de late kant.

De vorige keer dat het in ons land lokaal tot een ijsdag kwam was bijna een jaar geleden, op 18 januari. In Maastricht werd het toen niet warmer dan -0,5 graden.

Vorig jaar op 30 november al de eerste lokale ijsdag

In de vorige winter kwam het al op 30 november tot de eerste lokale ijsdag van het seizoen. Het jaar ervoor bleef het op 9 december voor het eerst plaatselijk de hele dag vriezen. In de winter van 2021-2022 vond de eerste lokale ijsdag op 22 december plaats en het jaar ervoor bleef het kwik voor het eerst op 10 december lokaal onder nul. In de winters van 2019-2020 en 2020-2021 was het pas op 21 januari en 22 januari zover.

Records

De meest vroege lokale ijsdag werd op 30 oktober 1940 gemeten. In Maastricht werd het toen niet warmer dan -0,2 graden. De meest late lokale ijsdag staat ook op naam van Maastricht. Op 5 april 1911 werd het niet warmer dan -0,5 graden.

Elke winter wel ergens een lokale ijsdag

Er is nog nooit een winter geweest waarbij het op geen enkel officieel meetpunt tot een ijsdag kwam. De winter van 2019-2020 kwam echter wel heel dichtbij met alleen in het Limburgse Ell op 21 januari 2020 een ijsdag. Het was toen niet alleen maar één ijsdag, maar het was met -0,1 graden ook nipt.

Normaal drie tot negen ijsdagen

In ons huidige klimaat komt het gemiddeld tot drie ijsdagen in het westen van Zeeland en tot negen ijsdagen in het oosten en noordoosten van het land. In De Bilt staat het klimaatgemiddelde over de periode 1994-2023 op zes ijsdagen.

Veruit de meeste ijsdagen in het winterhalfjaar werden genoteerd in de winter van 1947. Van november 1946 tot en met maart 1947 bleef de temperatuur in Eelde op maar liefst 61 dagen het hele etmaal onder nul. Het record voor De Bilt staat op 49 ijsdagen.