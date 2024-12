Twee doden bij woningbrand Vroomshoop

Aanhouding in onderzoek

De woning is afgezet en de politie is een onderzoek gestart naar de aard en omstandigheden van de brand. 'De politie hield afgelopen nacht een man uit Ridderkerk aan. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de brand', aldus de politie.

Politie zoekt getuigen

Was jij getuige van dit incident of beschik jij over camerabeelden en heb je nog niet met ons gesproken? Dan komt de politie graag met je in contact. Dat kan via 0900-8844. Je kunt ook anoniem je melding doorgeven via Bel M. tel. 0800-7000.