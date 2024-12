Buren voorkomen veel erger bij beginnende schoorsteenbrand in Eext

Door de overburen van een rietgedekte woning in Eext werd zondagavond een beginnende schoorsteenbrand ontdekt rond 17.45 uur.

Buren

De buren zagen veel rookontwikkeling en een vuurrode afdekkap op de schoorsteen.

Hierop gingen ze naar de overbuurman om deze te waarschuwen die inmiddels al veel rook in de woonkamer had. Door de kachel snel te smoren en het uur uit te maken werd veel erger voorkomen.

Rookkanaal gereinigd

Brandweer van Annen en de hoogwerker van Veendam kwamen ter plaatse. Door met een ramoneur de schoorsteen te vegen was even later de kachel weer klaar voor gebruik en kon de brandweer weer inpakken.