Politie onderzoekt steekincident aan het Lieftinckpad in Hoogezand

Aan het Lieftinckpad in Hoogezand heeft woensdagnacht 1 januari een steekincident plaatsgevonden. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord.

De politie kreeg omstreeks 02:00 uur melding van een mogelijk steekincident. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een 23-jarige man uit Hoogezand gewond aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Even verder op kon de politie twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 24-jarige man en een 34-jarige vrouw, beiden uit Hoogezand. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Zo is er onder meer sporenonderzoek verricht en worden er camerabeelden bekeken.