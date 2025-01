Opnieuw grote brand in bedrijfsverzamelgebouw in Bergen op Zoom

De brand brak in het verzamelgebouw brak uit rond 23.00 uur. De brand ontstond in een bouwmarkt van het pand.Er kwam zoveel rook vrij dat de brandweer een NL-Alert heeft verstuurd.Omwonenden kregen het dringende advies ramen en deuren goed gesloten te houden. Rond 02.00 uur was de brand onder controle. Niemand is gewond geraakt. Op eerste kerstdag woedde er al een grote brand in het naastgelegen bandenopslagbedrijf. De brandweer laten weten dat de politie onderzoek gaat doen naar de oorzaak van de brand.