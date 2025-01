Man (41) mishandeld bij poging tot ontvoering in Delft

Bij een poging tot ontvoering in Delft is een slachtoffer gewond geraakt. 'Dit incident vond plaats in de avond van 2 januari rond 23.45 uur aan de Reinier de Graafweg', zo meldt de politie vrijdag.

Slachtoffer (41) mishandeld

Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Rotterdam, is bij dit incident mishandeld door de inzittende van een zwart busje. 'De Rotterdammer is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. We hebben aanwijzingen dat het om een poging tot ontvoering gaat', aldus de politie.

Aanhoudingen

Later op de avond heeft de politie in Rijswijk twee aanhoudingen kunnen verrichten in verband met dit incident. De politie is echter nog op zoek naar een eventuele andere verdachte.

Getuigenoproep

De politie doet op dit moment onderzoek en vraagt daarbij de hulp van mogelijke getuigen of mensen met camerabeelden. Heeft u een verdacht zwart busje zien staan of rijden in Delft of Rijswijk? De politie komt graag in contact via 0900-8844.