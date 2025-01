Brand bij jeugdzorginstelling in Boxtel

Personeel had een eerste bluspoging gedaan met brandblussers en een brandslanghaspel tot dat de brandweer ter plaatse was. Die kwamen met twee blusvoertuigen en schaalde op naar middelbrand. De gealarmeerde waterwagen behoeft niet ingezet te worden. De brand woedde naar verluid in een berging en de buitengevel nabij de voordeur van het pand. Brandweerlieden hebben de gevel deels gesloopt om de vuurhaard zo volledig af te kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend

Op 14 oktober woedde ook al brand in de buitengevel van een ander woongebouw op hetzelfde terrein.