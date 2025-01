Eén persoon niet langer verdacht van moord in kelderbox

Eén persoon die tijdens de politie-inval aan de Speelmanstraat in Rotterdam afgelopen zaterdag ook in de woning aanwezig was, is heengezonden en wordt niet langer als verdachte beschouwd. Bij de inval kwam een 30-jarige man om het leven en raakte een 29-jarige verdachte gewond. Hij zit nog vast en wordt dinsdag 7 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris. De twee andere personen die ook in de woning zijn aangehouden zitten eveneens vast. Of zij langer in hechtenis blijven, beslist de officier van justitie in Rotterdam.

De overleden man en de 29-jarige man worden verdacht van betrokkenheid bij een moord in de kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam. Ook de 20-jarige man die op 3 januari 2025 in Hoofddorp werd aangehouden, zit nog vast en wordt eveneens dinsdag 7 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Omdat één van de verdachten is overleden, kan hij niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.

Onderzoek

Wat er precies in de woning is gebeurd, wordt onderzocht door de politie (het geweld richting het arrestatieteam) en de Rijksrecherche (het handelen van het arrestatieteam). Omdat het onderzoek van de Rijksrecherche nog loopt, kan en mag de politie hierover geen verdere informatie delen. Dat onderzoek kan soms lang duren, maar zorgvuldigheid is belangrijker dan snelle conclusies.

Clauskindereweg

Het onderzoek naar de moord in de kelderboxgang aan de Clauskindereweg is nog in volle gang. Op dit moment zitten twee verdachten vast. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten. Informatie kan ook volledig anoniem worden gedeeld via Team Criminele Inlichtingen.