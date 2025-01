Omgeving John Raedeckerstraat in Almere aangewezen als veiligheidsrisicogebied

De politie heeft hierdoor meer mogelijkheden om wapens en explosieven op te sporen, en daarmee herhaling te voorkomen. De tijdelijke maatregel volgt op eerdere besluiten van de burgemeester om tijdelijk een woning te sluiten en cameratoezicht in te stellen in de straat. Ook zijn voor enkele personen in de omgeving van de John Raedeckerstraat gebiedsverboden opgelegd. De combinatie van deze maatregelen is erop gericht de openbare orde en veiligheid in de omgeving te herstellen.

Burgemeester Hein van der Loo: “De achtereenvolgende explosies van afgelopen week hebben grote impact op de omgeving. Ik ben nu ook genoodzaakt tot het instellen van een veiligheidsrisicogebied. Deze uitzonderlijke gebeurtenissen vragen om vergaande maatregelen. Herstel van het veiligheidsgevoel van de bewoners staat voor mij voorop.”

De aanwijzing veiligheidsrisicogebied geldt vanaf 10 januari, 21.30 uur tot 20 januari 2025, 21.30 uur. Daarna maakt de burgemeester in overleg met politie en het Openbaar Ministerie een nieuwe afweging. Bewoners zijn door de gemeente geïnformeerd met een brief. Op vrijdagmiddag kwamen de bewoners samen in het buurthuis met medewerkers van de gemeente en hulpverlenende instanties om met elkaar te praten over de situatie in de wijk.