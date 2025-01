Aanhoudingen en meer in onderzoek drugslab Wageningen

De politie is op adressen in Tiel (2) en Veenendaal (1) geweest. In Tiel op de Meeuwstraat is een drugslab gevonden in een woning. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is onder andere ter plaatse gekomen om onderzoek te doen en om het lab te ruimen. Het vermoeden is dat er harddrugs werden geproduceerd. Het lab was niet in werking. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies werd geproduceerd. Dat onderzoek neemt tijd in beslag dus verwachten we daar op korte termijn geen informatie over te kunnen delen.

Twee aanhoudingen in twee plaatsen

Informatie uit het onderzoek in Wageningen leidde rechercheurs naar de verschillende adressen. Op twee locaties is een arrestatieteam ingestapt. In Tiel is een man aangehouden van 33 jaar uit dezelfde plaats. In Veenendaal is een man aangehouden – ook uit dezelfde plaats - van 39 jaar oud. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij de productie van drugs. In Veenendaal (Nijhofflaan) werd een groot geldbedrag aangetroffen.