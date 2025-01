Woning in Groningen meerdere keren beschoten

Een woning aan de Van Eedenstraat in Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag 18 januari beschoten. 'Uit onderzoek blijkt dat er meerdere schoten zijn gelost op de woning', zo meldt de politie zaterdag.

Geen gewonden

'Er raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. In het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen en/of (deurbel)camerabeelden waarop mogelijk iets verdachts te zien is', aldus de politie.

Schade aan woning

Rond 03.25 uur kreeg de politie melding dat er vermoedelijk geschoten is op een woning in de Van Eedenstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat er meerdere keren op de woning geschoten is. Er raakte niemand gewond. Wel is er schade aan de woning ontstaan.

Onderzoek

Na de melding is er direct een onderzoek opgestart. De politie wil weten wat de exacte aanleiding en toedracht voor het incident is geweest. Naast sporenonderzoek en buurtonderzoek kijkt de politie onder andere of er nog camerabeelden zijn die kunnen worden gebruikt. Ook is de politie op zoek naar eventuele getuigen.